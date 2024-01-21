МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Получение статуса предпенсионера на портале mos.ru упростили и ускорили, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Пенсионеры перестанут платить банкам комиссии за оплату ЖКУ с 1 июля

"На портале mos.ru обновили форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. В шаблоне заявки сократилось количество пунктов, обязательных для заполнения, а также изменился дизайн. Подать заявление стало еще проще и быстрее", — говорится в сообщении.

Уточняется, что обновленная форма на mos.ru позволяет заявителям не предоставлять сведения об изменении фамилии, имени или отчества в случае несовпадения данных в документе, удостоверяющем личность, со сведениями в удостоверениях "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы". Так, в заявке на получение статуса "предпенсионер" теперь нет блока "Сведения об изменении Ф.И.О". Все данные о заявителе органы социальной защиты будут проверять самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

По словам председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук, новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами соцзащиты заявлениях. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса.