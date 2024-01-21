2024-01-21T09:45:15+03:00
2024-01-21T09:45:15+03:00
2024-01-21T09:45:15+03:00
2024
https://1prime.ru/pensions/20240121/842850729.html
В России упростили получение статуса предпенсионера
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Получение статуса предпенсионера на портале mos.ru упростили и ускорили, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "На портале mos.ru обновили форму для подачи... ПРАЙМ, 21.01.2024
общество , экономика, новости, пенсии, россия, пенсионеры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Получение статуса предпенсионера на портале mos.ru упростили и ускорили, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"На портале mos.ru обновили форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. В шаблоне заявки сократилось количество пунктов, обязательных для заполнения, а также изменился дизайн. Подать заявление стало еще проще и быстрее", — говорится в сообщении.
Уточняется, что обновленная форма на mos.ru позволяет заявителям не предоставлять сведения об изменении фамилии, имени или отчества в случае несовпадения данных в документе, удостоверяющем личность, со сведениями в удостоверениях "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы". Так, в заявке на получение статуса "предпенсионер" теперь нет блока "Сведения об изменении Ф.И.О". Все данные о заявителе органы социальной защиты будут проверять самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
По словам председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук, новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами соцзащиты заявлениях. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса.