МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям подготовил ко второму чтению законопроект, расширяющий полномочия Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, который позволит оптимизировать его деятельность. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 июня. В России хотят ввести персонифицированный учет обманутых дольщиков

Фонд защиты прав дольщиков получит возможность более оперативно действовать и осуществлять свои функции, а также контролировать исполнение обязательств, которые взяли на себя регионы без участия фонда перед обманутыми дольщиками, сообщил на заседании комитета его глава Николай Николаев.

"И вносим целый ряд поправок, которые должны содействовать, соответственно, и скорейшей реализации задачи по восстановлению прав обманутых дольщиков, и чтобы качество было", — добавил он.

Законопроект предоставляет фонду право завершать строительство незавершенных объектов и многоквартирных домов в рамках урегулирования обязательств застройщика с привлечением денег дольщиков без их размещения на счетах эскроу, но с обязательным банковским сопровождением.

"Чтобы у нас не было никаких злоупотреблений, не было возможности нецелевого использования этих средств", — пояснил депутат. В ходе доработки из законопроекта, по его словам, удалены нормы об освобождении застройщика от обязанности по раскрытию информации о градостроительном плане земельного участка.

В то же время, были сохранены права граждан на замечания и на непринятие квартиры в собственность в случае обнаружения каких-либо недостатков. Дольщики также смогут зарегистрировать право собственности или переход такого права на объект долевого строительства, даже если на земельный участок под домом наложен арест или запрет на совершение действий с недвижимым имуществом.

"Были многочисленные обращения граждан, связанные с тем, что если накладывается по той или иной причине арест, то люди хотели все-таки зафиксировать свою собственность на вот эти квартиры", — пояснил Николаев.

Также было много обращений, связанных с интересами тех людей, которые по договорам долевого участия купили нежилые помещения свыше 7 квадратных метров, продолжил он.

"Речь идет, прежде всего, о помещениях, которые находятся на первых этажах и покупались людьми для осуществления тех или иных предпринимательских проектов", — сказал глава комитета.

Поправками, по его словам, регионам предоставляется право решать вопрос по подобным нежилым помещениям и передавать такие помещения в случае возможности.

"Это такой важный шаг, его очень многие ждут, но это дает возможность, в том числе, более детально рассматривать каждый объект и не допускать к решению этого вопроса аффилированных граждан или аффилированные компании с недобросовестным застройщиком", — считает Николаев.

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