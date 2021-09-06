МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за август 2021 года вырос в рублях на 260 миллиардов — до 14,017 триллиона рублей, а в долларах — на 2,4 миллиарда, до 190,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина. "Росатом" предложил направить деньги из ФНБ на проекты по литию

"По состоянию на 1 сентября 2021 г. объем ФНБ составил 14 016 994,0 млн. рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", — говорится в сообщении. Это эквивалентно 190,5 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,478 триллиона рублей, или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 115,228 миллиарда долларов.

На 1 августа 2021 года объем ФНБ составлял 13,757 триллиона рублей, или 11,9% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, в долларовом эквиваленте – 188,095 миллиарда долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 38,562 миллиарда евро, 4,179 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 226,625 миллиарда китайских юаней, 257,7 миллиона рублей, 405,708 тонны золота в обезличенной форме.

На депозитах в ВЭБе размещено 532,098 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 294,846 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей.

На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 3,714 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 57,883 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота".

"Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 г. составил 236 156,8 млн. рублей, что эквивалентно 3 215,5 млн. долл. США", — говорится в сообщении.