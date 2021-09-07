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Финансирование проектов из ФНБ может начаться до конца года
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Финансирование проектов из Фонда национального благосостояния России (ФНБ) может начаться до конца текущего года, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. "Мы надеемся, что с... ПРАЙМ, 07.09.2021
минфин рф, фнб, фонды, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Финансирование проектов из Фонда национального благосостояния России (ФНБ) может начаться до конца текущего года, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
"Мы надеемся, что с учетом всех наших внутренних процедур первые проекты должны пойти до конца года", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, когда начнется финансирование проектов из ФНБ.