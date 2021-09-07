МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Финансирование проектов из Фонда национального благосостояния России (ФНБ) может начаться до конца текущего года, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.

"Мы надеемся, что с учетом всех наших внутренних процедур первые проекты должны пойти до конца года", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, когда начнется финансирование проектов из ФНБ.