МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд), а также бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2023-2025 годы. Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2023-2025 годы

Как заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов, скорректированный проект бюджета Соцфонда исключает перекрестное финансирование между видами социального страхования, финансирование по каждому виду страхования будет производиться отдельно. По его словам, сформированные расходы бюджета Соцфонда позволят увеличить с 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам в среднем на тысячу рублей.

Доходы бюджета фонда в 2023 году запланированы на уровне 13,711 триллиона рублей (9,2% ВВП), на 2025 год — 14,495 триллиона рублей, на 2025 год – 15,422 триллиона рублей. Расходы в 2023 году ожидаются в размере 13,541 триллиона рублей (9% ВВП), в 2024 году – 14,304 триллиона, в 2025 году — 14,975 триллиона рублей. Таким образом, в течение всей трехлетки ожидается профицит бюджета фонда: в 2023 году на уровне 170 миллиардов рублей, в 2024 году – 191 миллиард, в 2025 году – 447 миллиардов.

Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2023 году составит 5,076 триллиона рублей, в 2024 году – 5,134 триллиона, в 2025 году – 5,363 триллиона. При этом общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год предусмотрен в сумме 13,184 триллиона рублей, на 2024 год – 13,925 триллиона, на 2025 год – 14,578 триллиона.

Объем резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию на начало 2023 года запланирован в размере 212 миллиардов рублей, 2024 года — 230,5 миллиарда, 2025 года — 248,2 миллиарда.

ФОМС

Доходы фонда обязательного медицинского страхования на следующий год планируются в размере 3,135 триллиона рублей, на 2024 год — 3,366 триллиона, на 2025 год — 3,592 триллиона. Расходы заложены на уровне 3,219 триллиона рублей, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона соответственно. Таким образом дефицит бюджета составит 83,9 миллиарда рублей в 2023 году, 67,7 миллиарда в 2024 году и 20,1 миллиарда в 2025 году. Дефицит планируется компенсировать переходящими остатками средств. Работодателей освободят от взносов в Соцфонд за мобилизованных сотрудников

Основным источником доходов фонда станут страховые взносы на обязательное медстрахование: их доля в 2023 году составит 85,7%, в 2024 году — 86,1%, в 2025 году — 86,4%. Трансферты из федерального бюджета планируются в 429,4 миллиарда рублей в 2023 году, 448 миллиардов в 2024 году и 463,5 миллиарда в 2025 году. Эти средства направят на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, а также на медпомощь онкологическим больным, нестраховые расходы и проведение медицинской реабилитации.

На оказание медпомощи по программе ОМС предусмотрено 163,6 миллиарда рублей в 2023 году, 172,6 миллиарда в 2024 году и 182,1 миллиарда в 2025 году. На оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС выделят 120,3 миллиарда рублей, 126,5 миллиарда и 132,8 миллиарда соответственно.

Помимо этого, фонд планирует предоставить межбюджетные трансферты Фонду пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонду) на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в первый год жизни: в 2023 году — 15,2 миллиарда рублей, в 2024 году — 15,3 миллиарда, в 2025 году — 15,1 миллиарда рублей.

Второе чтение пройдет 22 ноября.