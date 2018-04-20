ЦБ: Перевод банков Урала под централизованный надзор не представляет угрозы для них

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - ПРАЙМ. Перевод кредитных организаций Уральского региона под надзор Службы текущего банковского надзора Банка России не повлияет негативно на местные банки, сообщила журналистам в пятницу заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, отвечая на вопрос, ставит ли нововведение под угрозу существование ряда местных банков.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в феврале 2017 года анонсировала, что регулятор до конца 2018 года планирует передать большую часть полномочий по надзору за кредитными организациями из регионов в Москву, что позволит выработать единые стандарты в надзоре и повысить его качество за счет введения персональной ответственности. По ее словам, прежняя модель надзора за банками себя изжила.

"Вряд ли. Я сомневаюсь, что это каким-то образом поставит под угрозу существование местных банков. Существование в принципе банков во многом связано с качеством той бизнес-модели, которую выбирает для себя кредитная организация и с готовностью собственников в случае каких-то проблем в деятельности кредитных организаций поддержать ее соответствующими финансовыми средствами так, чтобы это было понятно банковскому надзору и чтобы эти средства не имели источников непосредственно в кредитной организации", - сказал Полякова.

По ее словам, переход уральских банков под надзор Службы текущего банковского надзора, наоборот, приведет к благоприятным последствиям.

"Централизация банковского надзора никаким образом не должна повлиять на сокращение количества кредитных организаций. Наоборот, как я сказала, она нацелена на повышение качества взаимодействия с кредитными организациями, дабы исключить двойные стандарты", - подчеркнула зампред ЦБ.