МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Власти города Саяногорск (Хакасия) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового коронавируса.

Глава Саяногорска Михаил Валов написал об этом на своей странице в соцсети Facebook.

"За минувшие выходные у нас резко увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. Прирост составил сразу пять человек, в том числе три человека — близкие родственники ранее заболевшего жителя города, один — завозной",- отметил градоначальник.

Валов написал также, что есть еще одна причина для введения в городе ЧС: проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний (квартиры, подъезды многоквартирных домов, где проживают граждане, уже заразившиеся COVID-19.

"Однако не исключается, что дезинфекционная обработка может потребоваться и муниципальным помещениям",- добавил мэр.

В республике Хакасия, по данным правительства на 27 апреля, выявлено 184 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 — в Саяногорске.

Четыре человека умерли, 39 выздоровели.