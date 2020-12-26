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В Ненецком округе разлилось 110 кубометров нефтесодержащей жидкости
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Объем разлива нефтесодержащей жидкости на Харьягинском месторождении в Ненецком округе составил порядка 110 кубометров, в ней содержится 5% нефти, угрозы прохождения в грунт... ПРАЙМ, 26.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МУРМАНСК, 26 дек — ПРАЙМ. Объем разлива нефтесодержащей жидкости на Харьягинском месторождении в Ненецком округе составил порядка 110 кубометров, в ней содержится 5% нефти, угрозы прохождения в грунт нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Юрий Бездудный на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"На Харьяге ликвидируют последствия разлива нефти. Разгерметизацию трубопровода устранили… По предварительной оценке, угрозы прохождения в грунт нефтепродуктов нет. Объем разлива составил около 110 кубометров жидкости. По оценкам специалистов, в ней содержится порядка 5% нефти. Толщина загрязненного слоя снега около 10 сантиметров", — написал Бездудный.
Он также добавил, что ликвидация проводится силами компании-недропользователя, на месте работают 20 человек. По словам главы региона, сбор загрязненного снега займет два-три дня.
В пятницу стало известно, что на Харьягинском месторождении в НАО произошла утечка нефтесодержащей жидкости. По информации "Лукойл-Коми", на место, где прошла разгерметизация трубы, были направлены формирования для ликвидации последствий инцидента. На место также вылетела межведомственная группа, в состав которой вошли специалисты департамента природных ресурсов, прокуратуры, Росприроднадзора.