ТВЕРЬ, 2 янв — ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса поступили в регионы России, уже 800 тысяч человек привиты, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Развезено уже в регионы Российской Федерации более 1,5 миллиона доз вакцины, и вакцинация идет очень активно… с учетом всех данных по вакцинированным — это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину", — сказал Мурашко журналистам.

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