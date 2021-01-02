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В регионы поступило более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса
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Более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса поступили в регионы России, уже 800 тысяч человек привиты, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Развезено уже в регионы... ПРАЙМ, 02.01.2021
covid-19, вакцина, россия, новости, экономика, регионы, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТВЕРЬ, 2 янв — ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса поступили в регионы России, уже 800 тысяч человек привиты, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Развезено уже в регионы Российской Федерации более 1,5 миллиона доз вакцины, и вакцинация идет очень активно… с учетом всех данных по вакцинированным — это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину", — сказал Мурашко журналистам.
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