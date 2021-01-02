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Сертификат о вакцинации от COVID можно получить на сайте госуслуг
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Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг с 1 января, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "С 1 января заработал новый функционал в... ПРАЙМ, 02.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТВЕРЬ, 2 янв — ПРАЙМ. Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг с 1 января, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"С 1 января заработал новый функционал в система маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции, на сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошёл вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начал работать", — сказал он журналистам
Ранее число случаев заражения COVID в США превысило 20 миллионов