ТВЕРЬ, 2 янв — ПРАЙМ. Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг с 1 января, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Число случаев COVID-19 в России выросло на 26 301

"С 1 января заработал новый функционал в система маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции, на сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошёл вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начал работать", — сказал он журналистам

Ранее число случаев заражения COVID в США превысило 20 миллионов