МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российские регионы в текущем году смогут взять новые кредиты из федерального бюджета на пополнение собственных остатков после того, как вернут займы, предоставленные им на эти же цели в 2020 году, либо средства будут предоставляться им только на погашение долга, говорится в сообщении Минфина России. Силуанов проработает предложения по поддержке регионов

"В 2020 году федеральный центр оказал беспрецедентную поддержку регионам, которая продолжится и в этом году", — говорится в сообщении министерства. Соответствующие нормы закреплены в утвержденном постановлении правительства. "Они направлены на то, чтобы не допустить закредитованности регионов", — объясняет министерство.

Кредиты регионам из федерального бюджета предоставлялись в качестве меры поддержки на 7 месяцев, до 1 июля этого года. "Если до этого срока вернуть их все же не получится, бюджетные кредиты 2021 года будут предоставляться с условием, что полученные средства регионы направят на погашение кредитов, выданных в конце 2020 года", — уточняет Минфин.

"Также временно, до конца 2021 года, будет приостановлено правило предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков в части предельной величины государственного внутреннего долга. Это позволит регионам эффективнее исполнять социальные обязательства перед гражданами, а также поддерживать экономику в период ее восстановления", — говорится в сообщении.

В федеральном бюджете на 2021 год заложено 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. "При необходимости, оперативно будет рассмотрен вопрос о дополнительной финансовой помощи", — обещает Минфин. Кроме того, правительство приняло меры по обеспечению устойчивого финансового положения регионов: распределены практически все целевые межбюджетные трансферты, а также заключены соглашения на 1,4 триллиона рублей по всем субсидиям и иным межбюджетным трансфертам.

Минфин отмечает, что свободные остатки на счетах регионов сократились за 2020 год на 27% (552 миллиарда рублей), но тем не менее по итогам составили 1,5 триллиона рублей. За счет свободных остатков было профинансировано 40% дефицита бюджетов, а за счет бюджетных кредитов – 31%. В 2020 году уменьшилась на 19%, до 21 миллиарда рублей, просроченная кредиторская задолженность.