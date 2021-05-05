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Минфин изучит долги регионов по коммерческим кредитам
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 24 мая проработать вопросы о задолженности регионов по коммерческим кредитам, которые превышают 25% собственных доходов,... ПРАЙМ, 05.05.2021
долги, кредиты, регионы, минфин рф, новости, экономика, регионы, финансы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 24 мая проработать вопросы о задолженности регионов по коммерческим кредитам, которые превышают 25% собственных доходов, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина.
"В рамках поручения (президента РФ) Владимира Путина задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в 2020 году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что проработать эти поручения Минфин должен до 24 мая.