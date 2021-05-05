МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 24 мая проработать вопросы о задолженности регионов по коммерческим кредитам, которые превышают 25% собственных доходов, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина. Минфин представит меры по финансовой устойчивости бюджетов регионов

"В рамках поручения (президента РФ) Владимира Путина задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в 2020 году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что проработать эти поручения Минфин должен до 24 мая.