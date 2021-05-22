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Власти обсудили распределение субсидий регионам на медицинские объекты
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Правительство России обсудило распределение субсидий регионам на медицинские объекты государственной собственности, сообщается на сайте кабмина. На заседании рассматривались... ПРАЙМ, 22.05.2021
медицина, регионы, субсидии, правительство рф, новости, экономика, регионы, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство России обсудило распределение субсидий регионам на медицинские объекты государственной собственности, сообщается на сайте кабмина.
На заседании рассматривались вопросы о внесении изменений в распределение объемов субсидий бюджетам регионов на 2021-2023 годы для софинансирования капитальных вложений в объекты госсобственности субъектов в рамках ряда проектов.
В их числе федеральные проекты "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", а также ведомственные целевые программы "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения", "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями" и "Укрепление материально-технической базы учреждений" госпрограммы "Развитие здравоохранения".
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.