МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство России обсудило распределение субсидий регионам на медицинские объекты государственной собственности, сообщается на сайте кабмина. Правительство обсудило эффективность госпрограмм по итогам 2020 года

На заседании рассматривались вопросы о внесении изменений в распределение объемов субсидий бюджетам регионов на 2021-2023 годы для софинансирования капитальных вложений в объекты госсобственности субъектов в рамках ряда проектов.

В их числе федеральные проекты "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", а также ведомственные целевые программы "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения", "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями" и "Укрепление материально-технической базы учреждений" госпрограммы "Развитие здравоохранения".

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.