АЭРОДРОМ УКРАИНКА (Амурская обл.), 30 июн — ПРАЙМ. Участок строительства второго пути Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Приамурье, порученный железнодорожным войскам, является очень сложным из-за болотистой местности, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

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По словам Булгакова, второй путь БАМа будет прокладываться в восьми метрах от первого без прекращения движения поездов.

В апреле Минобороны РФ начало строительство второго пути Байкало-Амурской железнодорожной магистрали на участке от Улака до Февральска длиной 340 километров. В работах будут задействованы десять бригад железнодорожных войск.

БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас – 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.