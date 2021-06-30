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В Минобороны оценили сложность прокладки второго пути БАМа в Приамурье
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Участок строительства второго пути Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Приамурье, порученный железнодорожным войскам, является очень сложным из-за болотистой местности,... ПРАЙМ, 30.06.2021
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АЭРОДРОМ УКРАИНКА (Амурская обл.), 30 июн — ПРАЙМ. Участок строительства второго пути Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Приамурье, порученный железнодорожным войскам, является очень сложным из-за болотистой местности, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Наши железнодорожные войска первыми зашли на строительство второй ветки БАМа протяженностью 340 километров. Это самый плохой участок, который есть на БАМе, самый сложнейший, по топям и болотам. Ни одной дороги рядом нет", — сказал он журналистам в ходе рабочей поездки на реконструкцию БАМа.
По словам Булгакова, второй путь БАМа будет прокладываться в восьми метрах от первого без прекращения движения поездов.
В апреле Минобороны РФ начало строительство второго пути Байкало-Амурской железнодорожной магистрали на участке от Улака до Февральска длиной 340 километров. В работах будут задействованы десять бригад железнодорожных войск.
БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас – 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.