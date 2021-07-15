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https://1prime.ru/regions/20210715/834207463.html
Власти выделят 50 миллиардов рублей на поддержку региональных бюджетов
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Правительство России выделит в четверг первый транш в 50 миллиардов рублей на государственную поддержку сбалансированности региональных бюджетов, его получат 55 регионов РФ,... ПРАЙМ, 15.07.2021
правительство рф, бюджет, новости, экономика, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство России выделит в четверг первый транш в 50 миллиардов рублей на государственную поддержку сбалансированности региональных бюджетов, его получат 55 регионов РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Окажем господдержку субъектам Российской Федерации на обеспечение сбалансированности их бюджетов. Всего на такие цели в федеральном бюджете предусмотрены 100 миллиардов рублей на текущий год. Сегодня правительство направит первый транш из этой суммы — 50 миллиардов рублей. Средства получат 55 регионов, и необходимо как можно скорее довести их до субъектов", — сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.