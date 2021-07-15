МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство России выделит в четверг первый транш в 50 миллиардов рублей на государственную поддержку сбалансированности региональных бюджетов, его получат 55 регионов РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Окажем господдержку субъектам Российской Федерации на обеспечение сбалансированности их бюджетов. Всего на такие цели в федеральном бюджете предусмотрены 100 миллиардов рублей на текущий год. Сегодня правительство направит первый транш из этой суммы — 50 миллиардов рублей. Средства получат 55 регионов, и необходимо как можно скорее довести их до субъектов", — сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.