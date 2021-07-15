МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что регионы страны в ближайшие два года получат около 500 миллиардов рублей через бюджетные кредиты на реализацию инфраструктурных проектов. Правительство направит средства на модернизацию транспортной системы

На заседании кабмина в четверг он отметил, что инструменты поддержки инфраструктурных проектов позволят увеличить объемы строительства новых жилых домов, больниц, школ, спортивных сооружений и дорог, обеспечат обновление жилищно-коммунального хозяйства. Все это, по его словам, даст дополнительный импульс экономике регионов.

"Финансировать эту работу будем за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций. Средства на них предусмотрены немалые. В ближайшие два года регионы получат порядка 500 миллиардов рублей через бюджетные кредиты", — заявил премьер.

Глава кабмина упомянул, что такие кредиты будут выдавать на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%. "Кроме того, в течение четырех лет будет привлечено 150 миллиардов рублей за счет облигаций. Это позволит обеспечить предоставление льготных инфраструктурных займов под 4% сроком до 15 лет, а по отдельным проектам — до 30 лет", — сообщил Мишустин. В Кремле высказались о проблемах с дорогами в регионах

Он отметил, что вся нормативная база для запуска этих инструментов сформирована. Механизм взаимодействия с регионами будут отрабатывать в рамках пилотных проектов. "Планируется начать строительство за счет инфраструктурных облигаций в шести регионах. Это, соответственно, Липецкая, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Челябинская и Свердловская области", — уточнил Мишустин.

Власти рассчитывают, что эти меры позволят развивать производство, повысить инвестиционную привлекательность регионов, поддерживать бизнес, создавать больше новых рабочих мест и, в конечном итоге, улучшить качество жизни граждан, добавил он.