МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Лидерами по росту долговой нагрузки среди российских регионов по итогам первого полугодия 2021 года стали Республики Тыва, Ингушетия и Саха (Якутия), свидетельствуют результаты исследования агентства "Прайм".

По заказу АЭИ "Прайм" эксперты РИА Рейтинг подготовили исследование по уровню долговой нагрузки регионов РФ по итогам первого полугодия 2021 года. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение госдолга субъекта на 1 июля 2021 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние 12 месяцев. Электроэнергия в регионах России подорожала до исторического максимума

"Лидером по отрицательной динамике стала Республика Тыва, где долговая нагрузка выросла на 16,5 процентных пункта в основном за счет роста объема госдолга на 55%. В Республике Ингушетия уровень долговой нагрузки вырос на 15,3 п.п., что можно объяснить увеличением объема республиканского госдолга на 47%, хотя этот рост был отчасти нивелирован ростом налоговых и неналоговых доходов бюджета за 5 месяцев текущего года (+35%). Долговая нагрузка в Республике Саха (Якутия) выросла на 10,5 п.п., причиной чему также стало увеличение объемов госдолга (+26%) и снижение налоговых и неналоговых доходов (-3%)", — говорится в исследовании.

Еще в семи российских регионах рост уровня долговой нагрузки за первое полугодие 2021 года не превысил 5 процентных пунктов, указывают эксперты. При этом в подавляющем большинстве регионов долговая нагрузка снизилась. "На 1 июля отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам сократилось в 74 регионах РФ, в то время как на 1 января картина была противоположной и в 51 регионе долговая нагрузка выросла", — отмечается в исследовании.

Лидерами по сокращению долговой нагрузки стали Пермский край — на 28,2 процентного пункта, Республика Хакасия — на 19,6 процентного пункта, Республика Карелия — на 18,9 процентного пункта, Республика Мордовия — на 16,9 процентного пункта, Удмуртская Республика — на 16 процентных пунктов.

В целом в 32 регионах госдолг на 1 июля превышал 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. "Из них в 13 субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов и из них в трех регионах долговая нагрузка превышает 100%", — добавляется в исследовании.

Эксперты также указали, что в двух регионах — Сахалинской области и Севастополе — госдолг отсутствует.