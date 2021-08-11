МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить согласованные предложения по созданию особого налогового режима на Курилах, сообщает пресс-служба кабмина. Путин попросил Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курилах

"Отдельное поручение касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идёт о введении особого налогового режима на территории Курильских островов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется освободить организации на Курилах от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Также предлагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%.

"Согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах должны представить в правительство Минфин, Минвостокразвития, Минэкономразвития совместно с правительством Сахалинской области. Срок – до 1 сентября", — добавляется пресс-служба правительства.