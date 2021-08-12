МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань подтвердил разлив нефти под Новороссийском на 200 квадратных метрах, заявив, что большое пятно в Черном море на другом фото, сделанном после шторма, не является нефтяным, сообщает администрация Краснодарского края. Губернатор Кубани лично осмотрит место разлива нефти в Черном море

Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём — порядка 12 кубометров. Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что по расчетам ученых нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК заявил о необходимости проверки информации об объёме разлива.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг встретился с гендиректором КТК по поводу ситуации с разливом нефти.

"Гендиректор компании Николай Горбань сообщил, что первый появившийся снимок со спутника подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров. Пятно на второй фотографии, которую сделали после шторма, не является нефтяным. В течение дня специалисты ожидают новые снимки территории", — сообщила пресс-служба администрации в четверг.

Со ссылкой на данные главы КТК сообщается, что на этот момент береговая линия и акватория моря чистые, пробы воды в норме.

"Взятые Роспотребнадзором пробы воды в месте выхода нефти и прилегающих территориях подтвердили, что превышения ПДК нет. В ходе облета акватории, проведенного специалистами контролирующих органов, загрязнения моря не выявлено. В открытом доступе есть соответствующее видео. Сегодня также проводили инспекцию. Никаких остаточных явлений не наблюдаем. Понимаем свою ответственность, плотно взаимодействуем с Росприроднадзором", — цитирует Горбаня пресс-служба администрации Кубани.

В среду стало известно о возбуждении по данному факту уголовного дела о загрязнении морской среды. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель. По оценкам WWF России, в воду попало 100 тонн нефтепродуктов.