МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Роскосмос" опубликовал космический снимок места разлива нефтепродуктов в Черном море. КТК заявил, что пятно в Черном море на фото не от нефти

"Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, где произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony", — подписан снимок в Telegram.

Указано, что снимок был сделан 9 августа российским спутником "Метеор-М".

Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём — порядка 12 кубометров. Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что по расчетам ученых нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК заявил о необходимости проверки информации об объёме разлива.