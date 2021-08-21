МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер России Юрий Трутнев рассказал в интервью изданию РБК о планах правительства создать на Курильских островах свободную налоговую зону. Эксперт рассказал, какие скрытые налоги вы платите ежедневно

"Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов", — рассказал политик.

Он также отметил, что помимо этого предлагается как минимум десять лет не проводить никаких проверок.

Точные цифры по проекту пока обсуждаются, подытожил Трутнев.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение в срок до 1 сентября представить предложения по созданию особого налогового режима на Курилах.

Речь идет о том, чтобы освободить организации, работающие на островах, от следующих платежей:

от уплаты налога на прибыль,



налога на добавленную стоимость,

налога на имущество,



земельного и транспортного налогов.



Помимо этого, предлагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%.