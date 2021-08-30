МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Власти России с 1 сентября увеличат объем субсидий на горячее питание школьников в 10 регионах, устранивших нарушения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Родители школьников получили 202 миллиарда в качестве разовых выплат

"С 1 сентября 2021 года будет увеличен объем субсидий на цели предоставления горячего питания бюджетам 10 регионов страны, которые устранили ранее выявленные недостатки", — сказала Голикова на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.

По ее словам, мониторинг обеспечения горячим питанием продолжается уполномоченными органами во всех регионах страны.

"В результате реализации мероприятий по обеспечению горячим питанием учащихся первого- четвертых классов с 1 сентября такое питание будут получать 7,4 миллиона учащихся начальных классов в 38,8 тысячах школ страны", — отметила вице-премьер.

На указанные цели, добавила Голикова, в федеральном бюджете 2021-2023 годов предусмотрено более 183 миллиардов рублей.