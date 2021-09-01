Лавров анонсировал новые льготы для иностранного бизнеса на Курилах
Глава МИД Лавров: Москва скоро объявит новые льготы для иностранных партнеров по бизнесу на Курилах
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Москва скоро объявит новые льготы для иностранных партнеров по хозяйственной деятельности на Курилах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Объявлены скоро будут новые льготы для иностранных партнеров, которые на этой части Российской Федерации будут готовы работать вместе с нами. Я думаю, что интерес будет проявляться вполне конкретный", — заявил Лавров на встрече со студентами МГИМО.
Он посетовал также, что Япония не пользуется в полной мере имеющимися возможностями.
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