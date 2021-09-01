МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Москва скоро объявит новые льготы для иностранных партнеров по хозяйственной деятельности на Курилах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Трутнев рассказал о планах создать на Курилах "практически офшор"

"Объявлены скоро будут новые льготы для иностранных партнеров, которые на этой части Российской Федерации будут готовы работать вместе с нами. Я думаю, что интерес будет проявляться вполне конкретный", — заявил Лавров на встрече со студентами МГИМО.

Он посетовал также, что Япония не пользуется в полной мере имеющимися возможностями.