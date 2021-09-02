ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Недвижимость. Почти 70% городов не соответствуют индексу качества городской среды, сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Индекс качества городской среды разработан Минстроем России и компанией "Дом.РФ" совместно с КБ "Стрелка". Методика определения включает в себя оценку по 36 индикаторам, среди которых, в частности, благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств.

"Мы с Минстроем постоянно проводим работу и видим, что из 1118 городов, порядка 70% не соответствуют критериям индекса качества городской среды. Это и дороги, и транспорт, и экология, доступность инфраструктуры и так далее", — сказал Мутко на сессии ВЭФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.