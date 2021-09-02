БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что регион планирует подписать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашения примерно на 25 миллиардов рублей. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"Мы в этом году подписываем 41 соглашение на сумму порядка 25 миллиардов рублей … Считаю, что это очень важный форум после перерыва, который был в 2020 году", — рассказал Николаев в эфире телеканала "Россия 24".

Он упомянул, что одно из соглашений планируется подписать с "ДОМ.РФ".

"Развитие жилищного строительства, оно крайне важно для республики … Соглашение об использовании инфраструктурных облигаций через корпорацию "ДОМ.РФ" на строительство двух наших жилых кварталов … как раз на создание там социальной инфраструктуры", — отметил глава Якутии.

По его словам, соглашение с "ДОМ.РФ" позволит создать школы, детские сады и больницы рядом с новым жильем.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.