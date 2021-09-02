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2021-09-02T08:31:40+03:00
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На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник через 10 лет
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Масштабный проект Владивостокской агломерации может стать первым миллионником на Дальнем Востоке через 10 лет, заявил на ВЭФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Мы бы... ПРАЙМ, 02.09.2021
вэф, минвостокразвития, новости, экономика, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Масштабный проект Владивостокской агломерации может стать первым миллионником на Дальнем Востоке через 10 лет, заявил на ВЭФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Мы бы хотели запустить масштабный проект уже рассчитанный на не менее 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока (город Спутник)… Находясь в непосредственной близости от аэропорта, 35 минут на машине до Владивостока и в сочетании с созданием владивостоксской кольцевой автодороги, вот эти три элемента могут стать Большим Владивостоком. И нам бы хотелось на горизонте 10 лет увидеть эту агломерацию первым миллионником на Дальнем Востоке", — заявил Чекунков.
Он добавил, что Владивосток статуса города-миллионника заслуживает и "должен к нему стремиться".
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.