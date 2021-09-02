ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Масштабный проект Владивостокской агломерации может стать первым миллионником на Дальнем Востоке через 10 лет, заявил на ВЭФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Названы сроки, когда биткоин поднимется в цене более чем на 400%

"Мы бы хотели запустить масштабный проект уже рассчитанный на не менее 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока (город Спутник)… Находясь в непосредственной близости от аэропорта, 35 минут на машине до Владивостока и в сочетании с созданием владивостоксской кольцевой автодороги, вот эти три элемента могут стать Большим Владивостоком. И нам бы хотелось на горизонте 10 лет увидеть эту агломерацию первым миллионником на Дальнем Востоке", — заявил Чекунков.

Он добавил, что Владивосток статуса города-миллионника заслуживает и "должен к нему стремиться".

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.