МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В экономику Дальнего Востока к 2030 году планируется привлечь 11 триллионов рублей, создать 360 тысяч рабочих мест, доложил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президенту России Владимиру Путину. Песков прокомментировал участие Японии в ВЭФ

"К 2020 году мы планируем привлечь в экономику Дальнего Востока 11 триллионов рублей и создать 360 тысяч рабочих мест". — сказал Трутнев президенту в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Юрий Трутнев также предлагает распространить дальневосточную ипотеку на врачей и учителей без ограничений по возрасту. С такой просьбой он обратился к президенту России Владимиру Путину.

"Владимир Владимирович, мы хотели попросить вас поддержать распространение механизма дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничений по возрасту, потому что сегодня этот инструмент работает до 35 лет, для молодых семей. Но для врачей и учителей мы просили бы рассмотреть возможность сделать исключение", — обратился Трутнев к главе государства в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как сообщил вице-премьер, на сегодняшний день дальневосточной ипотекой воспользовались уже 24 тысячи человек.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.