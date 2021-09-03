МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса: он будет освобожден от налогов на 10 лет. Путин рассказал об экономическом развитии Дальнего Востока

По его словам, перед Дальним Востоком стоит задача опережающего развития с темпами выше среднероссийских, здесь надо создавать конкурентные условия для работы партнёров. Действующие там параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества госуслуг для бизнеса должны быть лучшими во всем азиатско-тизоокеанском регионе.

"Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов: на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога, причём на 10 лет", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ.

Он подчеркнул, что речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах.

Преференциальный режим на Курилах даст весомый результат для запуска проектов в приоритетных сферах, заявил Владимир Путин.

"Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях как туризм, морекульутра и переработка", — сказал Путин.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.