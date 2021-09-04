ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Преференциальный налоговый режим на Курилах может быть запущен до конца этого года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ. Выступление президента Владимира Путина на ВЭФ-2021

"Мы рассчитываем завершить эту работу до конца нынешнего года", — сказал Чекунков, отвечая на вопрос о том, когда режим может быть запущен.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.

Для создания преференциального налогового режима на Курилах нужно внести правки с федеральный закон, это сделает ГД нового созыва, сообщил министр.

"С точки зрения юридической структуры сейчас идет обсуждение, выбор между территорией опережающего развития и Свободным портом Владивосток, должны быть внесены правки в соответствующий федеральной закон, это сделает уже Госдума нового созыва", — сказал Чекунков.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.