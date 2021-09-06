МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Реновация городов Дальнего Востока точно затронет столицы округов, а также отдельные города, требующие внимания, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на пресс-конференции по итогам ВЭФ-2021. Общая сумма соглашений на ВЭФ составила 3,6 триллиона рублей

"Это точно все столицы округов, но не только столицы округов. Есть города, которые точно требуют отдельного внимания. Я не готов сейчас их назвать, правильнее будет их назвать после обсуждения с губернаторами, в правительстве, когда примем решения и направим на рассмотрение президенту, решение будет принимать он", — сказал Трутнев.

Восточный экономический форум проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ.