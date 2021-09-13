Регионы получат не менее восьми миллиардов рублей на лесные пожары
Правительство будет выделять регионам не менее восьми миллиардов рублей ежегодно на охрану лесов
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству дополнительно направлять регионам не менее 8 миллиардов рублей в год на защиту лесов от пожаров, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации <…> с учетом ранее данных поручений обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 миллиардов рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров", — говорится в тексте.
Доклад об исполнении поручения необходимо подготовить до 1 ноября, далее — раз в год.
https://1prime.ru/regions/20210913/834672102.html
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