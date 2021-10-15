МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Очки и маски не помешают распознаванию лиц пассажиров системой Face Pay в метро Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке. Собянин заявил об увеличении уровня минимальной пенсии в Москве

В пятницу на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах — Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются.

"Прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40% его лица остаются открытыми. Если же закрыта большая часть лица, то потребуется чуть больше времени для распознавания пассажира. При проходе через турникет сдвиньте вниз маску – тогда система распознает вас быстрее", — сообщил Ликсутов.

Он также отметил, что на открытых станциях при неярком, кое-где "историческом" освещении система может срабатывать несколько дольше, требуется больше времени, чтобы узнать человека в темноте или в плохо освещенном месте.

"Не выйдет и использовать фотографию лица для оплаты проезда: технология Liveness отличает живое лицо от изображенного на фото", — рассказал Ликсутов.

По его словам, для корректной работы сервиса фото должно быть сделано в анфас при хорошем освещении, лицо должно быть открыто.

По прогнозам дептранса, в ближайшие 2-3 года 10-15% пассажиров будут регулярно пользоваться системой Face Pay.

"Мы будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймём, что спрос на новый сервис растёт. Сейчас по одному турникету установлено в каждом вестибюле станций, а на некоторых станциях их больше, так, на "Смоленской" Филевской линии турникетов с Face Pay уже три", — отметил Ликсутов.