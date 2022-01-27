МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Москва заняла первую строчку рейтинга экономического потенциала регионов России, в который были включены 33 региона страны, сообщается на сайте мэра столицы. Власти Москвы не исключили ужесточения ковид-ограничений

Подчеркивается, что город занял первое место в новом интегральном рейтинге экономического потенциала регионов России, составлением которого занимался Фонд развития гражданского общества. Рейтинг рассмотрел 33 региона страны, они ранжированы по объему направленного в федеральный бюджет НДС, среднемесячной зарплате и финансовому результату работы региональных компаний. Помимо столицы, на первых строчках рейтинга также оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург и Московская область.

"Москва лидирует среди российских регионов по объему отчислений в виде НДС и сальдированной прибыли организаций. Так, за 10 месяцев 2021 года московские предприятия и организации перечислили в федеральный бюджет более 1,25 триллиона рублей в виде налога на добавленную стоимость — на 34 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Треть поступлений — 419,4 миллиарда рублей — НДС обеспечил торговый сектор. На Москву приходится более 26 процентов от поступившего НДС по всей России", — цитируются в сообщении слова главы департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова.

Отмечается, что экономические результаты работы московских компаний также высоки и в 2021 году практически во всех отраслях экономики столицы был отмечен рост сальдированной прибыли компаний после падения этого показателя в 2020 году. По словам Пуртова, показатель за 10 месяцев прошедшего года достиг 5,45 триллиона рублей, что более чем в два раза выше результатов аналогичного периода 2020 года.

Сообщается, что по размеру заработной платы Москва входит в тройку лидеров, уступая только Ямало-Ненецкому и Чукотскому автономным округам. По данным департамента экономической политики и развития Москвы, в октябре 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата в столице увеличилась на 7,8% по сравнению с октябрем 2020 года и на 12,9% по сравнению с октябрем 2019-го.