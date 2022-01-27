МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Все регионы РФ в первой половине 2022 года должны перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшим при ЧС через портал госуслуг, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. На Госуслугах появятся данные о противопоказаниях к вакцинации от COVID

Уточняется, что переход предусмотрен поручением правительства РФ.

МЧС провело в четверг совещание по вопросам цифровизации процесса оказания финпомощи пострадавшему от чрезвычайных ситуаций населению. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Отмечается, что выплаты через госуслуги помогут упростить подачу заявлений и ускорить процесс принятия решения о назначении выплат.