Регионы в этом году начнут выплаты пострадавшим при ЧС через Госуслуги
Регионы РФ в этом году начнут выплачивать финансовую помощь пострадавшим при ЧС через Госуслуги
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Все регионы РФ в первой половине 2022 года должны перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшим при ЧС через портал госуслуг, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что переход предусмотрен поручением правительства РФ.
МЧС провело в четверг совещание по вопросам цифровизации процесса оказания финпомощи пострадавшему от чрезвычайных ситуаций населению. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Отмечается, что выплаты через госуслуги помогут упростить подачу заявлений и ускорить процесс принятия решения о назначении выплат.
https://1prime.ru/regions/20220127/835909560.html
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