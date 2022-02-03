МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду на ускоренное развитие Курил благодаря преференциям для бизнеса. Титов предложил списать долги малого и среднего бизнеса

Мишустин ожидает, что снижение размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для инвесторов на Курильских островах будет способствовать созданию новых рабочих мест на этих удаленных территориях. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс уже прошел первое чтение в Госдуме.

"Мы рассчитываем, что такое решение заинтересует инвесторов и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что поручению президента РФ кабмин продолжает работу по организации дополнительных преимуществ для инвесторов, готовых работать на Курильских островах.