МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Самые доступные автомобили в январе приобретали жители Воронежской, Ростовской и Тюменской областей, средний чек покупки здесь составил 470-610 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт дал прогноз по ценам на новые автомобили в 2022 году

"В тройку регионов с самыми низкими средними чеками на покупку авто в январе вошли Воронежская (470 тысяч рублей), Ростовская (597 тысяч рублей) и Тюменская (610 тысяч рублей) области", — подсчитали аналитики. В пятерку лидеров по самым доступным автомобилям также вошли Челябинская область (622 тысячи рублей) и Красноярский край (687 тысяч рублей).

Наибольший средний чек был зафиксирован в Москве – 1,498 миллиона рублей. Сразу за столицей по степени убывания размера среднего чека на покупку авто расположились Татарстан (1,221 миллиона рублей) и Кемеровская область (1,206 миллиона рублей).

Четвертую строчку в этом списке занимает Вологодская область, где россияне в январе тратили в среднем 1,177 миллиона рублей на покупку автомобиля, пятую — Санкт-Петербург со средним чеком в 1,11 миллиона рублей.

Самой популярной маркой автомобилей у россиян в январе стала корейская Kia. На втором месте расположилась российская Lada, а "бронзу" между собой разделили Hyundai и Nissan. При этом модели Hyundai Solaris и Kia Rio пользовались наибольшим спросом в течение первого месяца 2022 года, затем следует Lada Granta, а замыкает тройку лидеров китайский Chery Tiggo 8 Pro.

Чаще всего россияне покупали автомобили онлайн в январе в Москве, Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Самарской области. При этом две трети (66%) от всех сделок в январе 2022 года было оформлено в кредит: лидерами по объему автокредитования стали Москва, Петербург и Самарская область.