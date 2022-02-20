РЕЖИМ ЧС ВВЕДЕН НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА РАСТУЩЕГО ПОТОКА ЛЮДЕЙ, ПРИБЫВАЮЩИХ В РЕГИОН ИЗ ДНР И ЛНР – ВЛАСТИ
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https://1prime.ru/regions/20220220/836108413.html
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