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Еще три региона ввели режим ЧС из-за беженцев с Донбасса
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Саратовская, Волгоградская и Пензенская области с 21 февраля ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев из ДНР и ЛНР. Такая мера направлена на оперативную реализацию задач по... ПРАЙМ, 21.02.2022
общество , регионы, экономика, новости, режим чс, регионы, беженцы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Саратовская, Волгоградская и Пензенская области с 21 февраля ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев из ДНР и ЛНР.
Такая мера направлена на оперативную реализацию задач по обеспечению пребывания эвакуированных из ДНР и ЛНР людей.
Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.
По данным врио главы МЧС России Александр Чуприяна, Россия приняла уже более 53 тысяч беженцев с Донбасса.
Ранее режим ЧС был введен в Ростовской и Воронежской областях.