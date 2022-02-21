МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Саратовская, Волгоградская и Пензенская области с 21 февраля ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев из ДНР и ЛНР. В пунктах размещения беженцев выявили коронавирус

Такая мера направлена на оперативную реализацию задач по обеспечению пребывания эвакуированных из ДНР и ЛНР людей.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По данным врио главы МЧС России Александр Чуприяна, Россия приняла уже более 53 тысяч беженцев с Донбасса.

Ранее режим ЧС был введен в Ростовской и Воронежской областях.