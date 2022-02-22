МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Стоматологу-универсалу в Воронеже, Сургуте и Мурманске предлагают работать за 350 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Аналитики перечислили самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи

"Самая высокооплачиваемая вакансия в подборке – стоматолог-универсал в Мурманске, Сургуте и Воронеже. Специалисту с опытом работы от трех лет предлагают от 350 тысяч рублей в месяц. Работодатель готов помочь с переездом из другого города и компенсировать затраты на жилье", — сообщает компания по итогам анализа 27 тысяч вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.

Традиционно, в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж.

Java-разработчику в Брянске готовы платить от 220 тысяч рублей в месяц. Сотруднику предстоит разрабатывать банковское программное обеспечение. Работодатель предлагает возможности обучения и готов рассмотреть кандидатов из любого российского города.

В топе лучших предложений февраля и вакансия заместителя министра образования Тульской области, которому готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц. Самая высокооплачиваемая вакансия в Туле в феврале – врач в COVID-отделение на зарплату 120 тысяч рублей в месяц.

Заместителю гендиректора сети столовых в Калининграде готовы платить от 170 тысяч рублей в месяц. Сотруднику предстоит отвечать за производственное направление: оптимизировать процессы, повышать эффективность и проводить закупки.