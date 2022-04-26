МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Совфед на заседании во вторник одобрил закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых кредитов. Совфед упростил открытие счетов в банках для иностранных компаний

Документ допускает предоставление в 2022 году из федерального бюджета субъектам РФ кредитов в общем объеме до 390,7 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март-декабрь.

Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых будут предоставлены тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий год не превышает 1,5.

Закон также предусматривает предоставление в текущем году "казначейских" кредитов (на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) субъектам РФ в размере, не превышающем 10% утвержденных доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления таких кредитов установит правительство. В Совфеде ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки

Кроме того, регионы освобождаются в этом году от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, ее погашение переносится на 2029 год.

Задолженность по ранее не реструктурированным бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов, срок погашения которых наступает в текущем году, может быть реструктурирована или списана кабмином РФ. В случае реструктуризации предусматривается, что задолженность по основному долгу и процентам по таким кредитам в 2022 году погашению не подлежит, в 2023-2024 годах погашается ежегодно по 5% суммы задолженности, а в 2025-2029 годах — ежегодно равными долями от остатка задолженности с возможностью досрочного погашения.

Закон также переносит с 2022 года на 2025 год погашение задолженности по основному долгу и процентам по бюджетным кредитам, полученным четырьмя регионами. Это касается Тамбовской и Псковской областей, Республики Марий Эл и Приморского края, которые ранее не входили в реструктуризацию.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.