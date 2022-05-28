2022-05-28T12:33:20+03:00

2022-05-28T12:33:20+03:00

2022-05-28T12:33:20+03:00

2022

https://1prime.ru/regions/20220528/837010236.html

Путин увеличил объем бюджетных кредитов для регионов в 2022 году

Регионы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает объем кредитов, предоставляемых регионам в 2022 году из федерального бюджета. Документ опубликован на... ПРАЙМ, 28.05.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60