Путин увеличил объем бюджетных кредитов для регионов в 2022 году
Путин подписал закон, увеличивающий объем бюджетных кредитов регионам в 2022 году
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает объем кредитов, предоставляемых регионам в 2022 году из федерального бюджета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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https://1prime.ru/regions/20220528/837010236.html
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