Росстат: Воронеж, Краснодар, Красноярск, Пермь после переписи населения стали городами-миллионниками
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками, передает платформа "Смотрим" со ссылкой на данные Росстата. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили в Росстат, теперь в каждом из этих городов проживают более миллиона человек.
Таким образом, в России на сегодняшний день насчитывается 16 городов с населением более одного миллиона человек.
По итогам переписи населения 2010 года городами-миллионниками оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Ростов-на-Дону, и Волгоград, Уфа, Самара и Омск.
https://1prime.ru/regions/20220530/837017469.html
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