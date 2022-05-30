МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками, передает платформа "Смотрим" со ссылкой на данные Росстата. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперты выяснили, где в России живут самые состоятельные семьи

Как заявили в Росстат, теперь в каждом из этих городов проживают более миллиона человек.

Таким образом, в России на сегодняшний день насчитывается 16 городов с населением более одного миллиона человек.

По итогам переписи населения 2010 года городами-миллионниками оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Ростов-на-Дону, и Волгоград, Уфа, Самара и Омск.