МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ поможет регионам компенсировать затраты по обязательствам перед банками и внешними кредиторами. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Правительство разрешило экспортерам зачислять выручку на зарубежные счета

Как уточнили в пресс-службе кабмина, субъекты РФ, которые досрочно погасили долговые обязательства по ценным бумагам, банковским кредитам и внешним займам в январе-феврале 2022 года, смогут рассчитывать на бюджетные кредиты. Таким образом постановление внедряет практику замещения рыночной задолженности бюджетными кредитами.

Отмечается, что решение позволит поддержать регионы и стабилизировать их финансовую ситуацию в условиях санкций.

Порядок предоставления кредита и его размер для определенного региона будет зависеть от ранее принятых правил предоставления и возврата бюджетных кредитов на 2022 год, добавили к кабмине.