МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российский кабмин планирует принять ряд решений, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Курильских островов, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В правительство внесли законопроект о регулировании табачного рынка

По его словам, развитие регионов Дальнего Востока является важным направлением работы правительства. "В связи с текущими вызовами этот федеральный округ приобретает еще большее значение с точки зрения нашей международной торговли", — подчеркнул премьер.

Решения, которые планируется принять, позволят не только повысить инвестпривлекательность региона, но и сформировать условия для создания производств, услуг, рабочих мест — как в рамках действующих, так и для запуска новых проектов.

Мишустин отметил, что для бизнесменов, которые участвуют в преференциальных режимах на Курилах, будет упрощен порядок выделения участков в местной территории опережающего развития (ТОР). Кроме того, они смогут поменять принадлежность или категорию земли, что облегчит ее оформление при подготовке сделок или запуске новых проектов.

Глава правительство подчеркнул, что такие нововведения позволят также усовершенствовать систему управления ТОРами и повысить инвестиционную привлекательность преференциальных режимов Дальнего Востока.