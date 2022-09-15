МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Правительство запускает субсидии для морских перевозок между Калининградской областью и другими регионами России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Власти выделят Калининграду 5,5 миллиарда рублей из-за ограничения транзита

По его словам, на эти цели в 2022 году выделят 1,34 миллиарда рублей. Мера направлена на поддержку местной промышленности и сдерживание цен. Ожидается, что до конца этого года по льготным тарифам в обе стороны перевезут около 900 тысяч тонн товаров, в том числе нефть и нефтепродукты, уголь, торф, цемент, строительный кирпич, мебель и автомобили.

Мишустин призвал в кратчайшие сроки распределить субсидии между российскими судоходными компаниями.

В понедельник правительство также анонсировало выделение Калининграду 5, 5 миллиарда рублей в качестве поддержки в связи с ограничением железнодорожного транзита.

Литва в июне ограничила железнодорожный транзит в Калининградскую область товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

Позже Европейская комиссия опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.