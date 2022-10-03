Таможенный контроль между Россией и новыми регионами снимут в ближайшие дни
Депутат Водолацкий: таможенный контроль между Россией и новыми регионами отменят в ближайшие дни
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Таможенный контроль между Россией и новыми регионами отменят в ближайшее время, заявил первый заместитель главы думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
"Понятно, что таможни, скорее всего, ее не будет уже в самые ближайшие дни", — сказал он.
При этом границы продолжат существовать "в какой-то форме", поскольку это необходимо для обеспечения государственной безопасности, добавил депутат.
Владимир Путин 30 октября подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.
Ранее в понедельник думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил проекты конституционных законов о принятии новых регионов в состав Российской Федерации, а комитет по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал ратифицировать соответствующие договоры.
https://1prime.ru/regions/20221003/838336417.html
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