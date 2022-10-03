МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Таможенный контроль между Россией и новыми регионами отменят в ближайшее время, заявил первый заместитель главы думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Минфин заложил в бюджет средства на развитие новых регионов

"Понятно, что таможни, скорее всего, ее не будет уже в самые ближайшие дни", — сказал он.

При этом границы продолжат существовать "в какой-то форме", поскольку это необходимо для обеспечения государственной безопасности, добавил депутат.

Владимир Путин 30 октября подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.

Ранее в понедельник думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил проекты конституционных законов о принятии новых регионов в состав Российской Федерации, а комитет по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал ратифицировать соответствующие договоры.