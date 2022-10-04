МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с производством трикотажа в ходе встречи с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским. Путин поручил подготовить меры по улучшению работы почты в малых городах

Губернатор сообщил о запуске крупнейшей в России фабрики по производству трикотажных тканей, которая позволит нарастить отечественное производство на треть. Он подчеркнул, что талантливые предприниматели активизировались после ухода западных брендов одежды и стремятся занять свободное место, но им нужны гарантии поставок.

"Инвестор уже намерен расширять проект, хотя он и так самый крупный. Еще один инвестор буквально рядом строит такую же фабрику трикотажного полотна", — рассказал Воскресенский.

Путин в свою очередь отметил, что после ухода иностранных компаний российский рынок трикотажа сразу заполнился.

"Рынок посвободнее стал и сразу оказался заполненным", — резюмировал глава государства.