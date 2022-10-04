Путин оценил ситуацию на российском рынке трикотажа
Путин заявил, что российский рынок трикотажа заполнился после ухода западных брендов
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с производством трикотажа в ходе встречи с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.
Губернатор сообщил о запуске крупнейшей в России фабрики по производству трикотажных тканей, которая позволит нарастить отечественное производство на треть. Он подчеркнул, что талантливые предприниматели активизировались после ухода западных брендов одежды и стремятся занять свободное место, но им нужны гарантии поставок.
"Инвестор уже намерен расширять проект, хотя он и так самый крупный. Еще один инвестор буквально рядом строит такую же фабрику трикотажного полотна", — рассказал Воскресенский.
Путин в свою очередь отметил, что после ухода иностранных компаний российский рынок трикотажа сразу заполнился.
"Рынок посвободнее стал и сразу оказался заполненным", — резюмировал глава государства.
https://1prime.ru/regions/20221004/838354884.html
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