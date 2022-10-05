МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки для семей мобилизованных россиян. Московские власти окажут дополнительную поддержку добровольцам и их семьям

"Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту", — написал он в своем блоге.

Согласно документу, семьи москвичей, призванных в рамках частичной мобилизации, получат единовременную материальную помощь. Кроме того, они смогут не платить за услуги городских и муниципальных детских садов. Дети мобилизованных жителей столицы будут вне очереди зачислены в детские сады после достижения 1,5 лет. также будет предоставлено бесплатное двухразовое горячее питание школьникам с 1 по 11 классы и одноразовое – студентам городских колледжей.

Супруги мобилизованных граждан и дети трудоспособного возраста смогут получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, а все члены семьи — помощь в поиске работы, содействие в оформлении соцвыплат и психологическую помощь.

Пожилые родственники получат приоритетное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи. Путин подписал законы о вступлении в Россию новых регионов

"Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных… Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке", — уточнил Собянин.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву подлежат около 300 тысяч россиян или чуть более одного процента общего мобилизационного ресурса страны.