Собянин подписал указ о единовременной материальной помощи семьям мобилизованных москвичей
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки для семей мобилизованных россиян.
"Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту", — написал он в своем блоге.
Согласно документу, семьи москвичей, призванных в рамках частичной мобилизации, получат единовременную материальную помощь. Кроме того, они смогут не платить за услуги городских и муниципальных детских садов. Дети мобилизованных жителей столицы будут вне очереди зачислены в детские сады после достижения 1,5 лет. также будет предоставлено бесплатное двухразовое горячее питание школьникам с 1 по 11 классы и одноразовое – студентам городских колледжей.
Супруги мобилизованных граждан и дети трудоспособного возраста смогут получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, а все члены семьи — помощь в поиске работы, содействие в оформлении соцвыплат и психологическую помощь.
Пожилые родственники получат приоритетное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.
"Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных… Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке", — уточнил Собянин.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву подлежат около 300 тысяч россиян или чуть более одного процента общего мобилизационного ресурса страны.
https://1prime.ru/regions/20221005/838362155.html