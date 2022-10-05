МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) поддержит льготными кредитами еще 17 инвестиционных проектов по созданию транспортной, энергетической и логистической инфраструктуры, объектов туризма, медицины, культуры в дальневосточных регионах и на арктических территориях России, сообщили в пресс-службе министерства. "Газпром" приступил к строительству своей части Северного широтного хода

"Еще 17 проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Арктике, смогут воспользоваться механизмом льготного кредитования по программе Минвостокразвития России", — говорится в сообщении.

"До конца года на субсидирование процентных ставок по кредитам, выданным ранее на реализацию этих проектов, будет направлено около 400 миллионов рублей. В частности, механизм льготного кредитования будет задействован для завершения строительства поликлиники и культурного центра в Якутии, аэропортового комплекса в Новом Уренгое, логистического комплекса в Хабаровском крае, туристической базы на Камчатке", — приводятся в сообщении слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Уточняется, что общий объем инвестиций в 10 дальневосточных проектах превышает 111 миллиардов рублей, в 7 арктических стройках — 25,4 миллиарда рублей. Инвесторами создается более 2,4 тысячи новых рабочих мест. "Росгеология" приступила к новому этапу работ на шельфе в Арктике

Механизм субсидирования предполагает компенсацию банкам, финансирующим создание промышленных и инфраструктурных объектов в регионе, части процентной ставки за счет средств из федерального бюджета, выделенных правительством РФ. Отмечается, что Минвостокразвития продолжает приём заявок на участие в программе.

По данным министерства, в 2022 году на реализацию программы направлены 9,5 миллиарда рублей, уже одобрены 47 инвестиционных проектов (32 в ДФО и 15 в Арктике). Общий объем инвестиций в проекты, реализуемые в ДФО и АЗРФ с использованием механизма субсидирования, составляет около 2,3 триллиона рублей. На новых предприятиях создается более 31,7 тысячи новых рабочих мест.