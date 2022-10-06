ДНР работает над созданием свободной экономической зоны
ДНР работает над созданием свободной экономической зоны и рассматривает обнуление некоторых налогов
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Власти ДНР работают над созданием свободной экономической зоны и рассматривают меры, которые позволят облегчить вхождение бизнеса в регион, рассказал РИА Новости премьер республики Виталий Хоценко.
"Это и обнуление многих налогов — налога на имущество, на землю, на прибыль. Другие иные преференции", — уточнил он.
Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с образованием новых субъектов, а также ратифицировал соответствующие договоры.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/regions/20221006/838374743.html
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